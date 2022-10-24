В Финском заливе у Выборга зафиксировали четыре непонятных сейсмособытия

Уточняется, что это произошло 20 и 21 октября рядом с российскими Приморском и Выборгом. Согласно данным карты на сайте «Газпрома», примерно в том же районе проходит нитка газопровода «Северный поток». Точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода определить не удалось.
Сообщается также, что сейсмособытия происходили с 12:35 до 18:32 мск: в 12:35 зафиксировали толчок магнитудой 2,0, в 14:02 — магнитудой 1,5, в 17:54 — магнитудой 1,5, в 18:32 — магнитудой 1,4.
Еще одно сейсмособытие зарегистрировали в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени.
По оценкам специалиста Сейсмологического института Университета Хельсинки Яри Корстрёма, которые приводит крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat, речь идет о сравнительно небольших взрывах — примерно 50−100 килограммов взрывчатки. При этом специалист отказался строить догадки о причинах случившегося.
Двадцать шестого сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.