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11:54 (мск), источник: РБК

На Украине ввели экстренные отключения электричества после обстрелов

Обстрелам подверглись объекты в Киеве, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

На всей территории Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре, написал в своем телеграм-канале заместитель руководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии», — заявил он.

По словам Тимошенко, удары пришлись на объекты энергосистемы в ряде областей Украины. Утром 31 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, власти сообщали о взрывах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в «Телеграм», что из-за удара повреждения получил энергообъект, который обеспечивал электричеством около 350 тыс. городских квартир. Примерно за час до этого он писал, что местами в Киеве пропали электро- и водоснабжение.

Удары, по данным местных властей, пришлись на энергетические и инфраструктурные объекты в следующих регионах:

  • Кировоградская область. Ракеты попали в энергетический объект, там начался пожар. По словам главы области Андрея Райковича, пострадавших среди мирных жителей нет.
  • Харьковская область. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры.
  • Запорожье (город находится под контролем Киева). Ракеты попали по объекту критической инфраструктуры, в Запорожье пропало энергоснабжение, сообщил врио главы города Анатолий Куртев.
  • Удар нанесли по объекту критической инфраструктуры в Черкасской области, в результате часть региона осталась без света, сообщили в местной администрации.
  • Повреждения критической инфраструктуры есть и в Черновицкой области Украины, заявил глава администрации области Руслан Запаранюк.

Украинские железные дороги сообщили, что из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры были обесточены некоторые участки путей. На линии вывели резервные тепловозы. В компании уточнили, что 80% поездов продолжат движение по графику.

Российские военные наносят удары, целью которых Минобороны называло военные и энергетические объекты на Украине, с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Президент России Владимир Путин назвал его организаторами украинские спецслужбы.

После ударов в украинских регионах пропадали электро- и водоснабжение, возникали перебои со связью. По подсчетам Минэнерго Украины, при ракетных обстрелах пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. Украинские власти прекратили экспорт электроэнергии и попросили граждан не пользоваться мощными электроприборами. Энергокомпании начали предупреждать местных жителей о временном прекращении подачи электричества.

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