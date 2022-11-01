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04:51 (мск), источник: © РИА Новости

На Камчатке суд отменил приговор экс-депутату, застрелившему человека

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя — РИА Новости. Камчатский краевой суд отменил приговор бывшему депутату законодательного собрания региона, предпринимателю Игорю Редькину, который ранее получил год ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности, и отправил его дело на новое рассмотрение, сообщили в Камчатской краевой прокуратуре.

Редькин в 2021 году распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. СК сообщал, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Суд 8 августа приговорил Редькина к ограничению свободы на год, итоговое наказание с учетом проведенного ранее под домашним арестом времени составило девять месяцев.

«По результатам рассмотрения доводов представления суд отменил приговор Игорю Редькину, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в ином составе суда», — говорится в сообщении прокуратуры.

По мнению обвинения, во время рассмотрения дела в суде были допущены процессуальные нарушения, «влекущие полную отмену принятого решения, ссылаясь в том числе на мягкость назначенного наказания».

Редькин был одним из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Усть-Большерецкого районного суда, предприниматель компенсировал ущерб родственникам погибшего на общую сумму 30 миллионов рублей.

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