Шедевр голландского художника провисел 75 лет вверх тормашкамиПриглядевшись, куратор музея в Германии обнаружила, что полосы на картине приклеены странным образом
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Спецоперация на Украине
11:39 (мск), источник: © РИА Новости

Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с «Северными потоками»

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Переписка между экс-премьером Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном подтверждает причастность британских ВМС к подрыву «Северных потоков», заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Источник: The Danish Armored Forces

«Нельзя не обратить внимание на СМС-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс через минуту после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что “все сделано”, — заявил он на совещании секретарей совбезов стран СНГ.

По словам Патрушева, основным выгодополучателем от теракта на газопроводах стали США, а британские ВМС, по информации Минобороны России, приняли участие в планировании и исполнении.

О том, что Трасс через минуту после взрыва на «Северном потоке» написала Блинкену сообщение с текстом «все сделано», сообщил в Twitter IT-предприниматель Ким Дотком. Именно так «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы», пояснил он. Дотком подчеркнул, что речь идет не о том телефоне Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. Источники своей информации он не раскрыл.

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком — основатель файлообменников Megaupload и Mega. Сейчас он проживает в Новой Зеландии. ФБР обвиняет его в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют от Новой Зеландии выдачи Доткома, который выступает против этого в суде.

Следите за развитием темы Взрывы на «Северных потоках»
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Newsweek: Россия превратила 'великую победу' Запада в большой провал
'Об этом уже говорят открыто'. Что начинается в Херсонской области
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Газпром