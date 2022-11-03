Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с «Северными потоками»

«Нельзя не обратить внимание на СМС-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс через минуту после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что “все сделано”, — заявил он на совещании секретарей совбезов стран СНГ.
О том, что Трасс через минуту после взрыва на «Северном потоке» написала Блинкену сообщение с текстом «все сделано», сообщил в Twitter IT-предприниматель Ким Дотком. Именно так «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы», пояснил он. Дотком подчеркнул, что речь идет не о том телефоне Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. Источники своей информации он не раскрыл.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком — основатель файлообменников Megaupload и Mega. Сейчас он проживает в Новой Зеландии. ФБР обвиняет его в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют от Новой Зеландии выдачи Доткома, который выступает против этого в суде.