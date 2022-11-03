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15:56 (мск), источник: © РИА Новости

Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову по делу о хищении десятков миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Раковой Марины Николаевны… меру пресечения в виде запрета определенных действий до 7 февраля включительно», — огласила решение судья Елена Гученкова.

Вместе с Раковой суд смягчил меру пресечения и другим фигурантам: ее гражданскому мужу Артуру Стеценко, управляющим директорам Сбербанка Евгению Заку и Максиму Инкину (бывшие они или действующие, не уточнялось), которые раньше находились в СИЗО. Также меру смягчили юрисконсульту «Шанинки» Кристине Крючковой — она раньше была под домашний арестом, теперь же под «запретом определенных действий».

Запреты будут сводиться к невозможности выходить из дома без разрешения следователя, кроме как с полудня до двух часов дня, а также пользоваться средствами связи.

По словам следователя, фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб более чем в 65 миллионов рублей (вероятно, сумму пересчитали в ходе следствия, ранее сообщалось о 70 миллионах).

В связи с этим следствие и сочло возможным просить смягчения меры пресечения, отмечалось ранее в релизе ГУМВД Москвы. Прокурор полностью поддержала эту точку зрения, как и защита, настаивавшая, однако, на послаблении ограничений.

При этом, как пояснил РИА Новости адвокат Раковой, сумма хищений ему сейчас точно неизвестна, но она варьируется «около суммы в 50 миллионов рублей». Что касается 65 миллионов рублей, которые обвиняемые погасили в казну в качестве возмешения ущерба, то она сложилась из разных эпизодов, предъявленных фигурантам, отметил собеседник агентства.

Единственным фигурантом под мерой пресечения строже «запрета» оказался проректор «Шанинки» Иван Федотов. Как сообщил РИА Новости следователь, сегодня же Тверской суд продлил срок его домашнего ареста до 7 февраля.

Уголовное дело касается хищений бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также с махинациями с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС. Среди его фигурантов некоторое время был и ректор РАНХиГС, одного из самых элитарных вузов России, Владимир Мау, однако в конце концов обвинения с него сняли.

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