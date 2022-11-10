16:54 (мск), источник: ТАСС
В Костроме задержали владельца сгоревшего клуба «Полигон»
ТАСС, 10 ноября. В Костроме задержали владельца сгоревшего клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.
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«Мирзоев задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 219 УК РФ “Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”. С ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.
Официальным комментарием следствия ТАСС пока не располагает.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Мирзоев в конце 2018 года сменил арендатора здания (ООО «Полигон») перед запланированной проверкой инспекторов Государственного пожарного надзора, что сделало ее проведение невозможным. В 2010 году Мирзоев подавал в МЧС декларацию пожарной безопасности на кафе «Полигон». Она была составлена в отношении ООО «Полигон», сам Мирзоев был указан в ней как генеральный директор этой компании.
Мирзоев — депутат Костромской областной думы. В минувший понедельник президиум генсовета «Единой России» на основании рекомендации партийной комиссии по этике принял решение о приостановке членства Мирзоева в партии. Ранее он заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения, не имеет.
Крупный пожар произошел в кафе «Полигон» в Костроме в ночь на 5 ноября. Из здания эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. СК расследует уголовные дела по четырем статьям УК РФ. По делу о пожаре арестованы 23-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе из ракетницы в помещении, и директор компании «Империя», которая организовывала работу клуба.