Гаагский суд постановил, что MH17 сбил «Бук» со стороны Первомайского

«Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК “Бук”, запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское», — сказал председатель.
Он добавил, что в деле есть фотографии следа от ракеты в небе, спутниковые снимки, зафиксированы следы от поражающих элементов ракеты в форме «бабочки», которые нашли в телах экипажа и на обломках самолета.
Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей», исследуя предполагаемое место пуска ракеты, пришел к выводу, что не подтверждается сценарий о том, что ракета из ЗРК «Бук» была запущена со стороны Снежного и Первомайского, которые как место пуска называли голландские эксперты, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы.
Предприятие провело три натурных эксперимента, моделирующих ситуацию. Они подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское. Его тогда контролировали украинские военные, на вооружении которых были ЗРК «Бук», доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.
Семнадцатого ноября в охраняемом комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, на котором зачитают решение по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины.
Ожидается, что Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым — россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.
В зале суда помимо судей и прокуроров присутствуют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, защищающие Пулатова, родственники погибших, их юридические советники и журналисты. Обвиняемых, как и на всех предыдущих слушаниях, в зале нет.
Прокуратура Нидерландов требует приговорить их к пожизненному заключению «за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту».
Прокуроры требовали от суда выдать ордер на арест четырех фигурантов дела, несмотря на сомнения в том, что они смогут отбыть наказание. Указывалось, что Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, которая «не экстрадирует своих граждан», а о местонахождении Харченко ничего неизвестно.
В свою очередь, защита Пулатова заявила, что россиянин не получил справедливого процесса, нарушались его права и принципы справедливого суда.
В суд поступили более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Юридический советник семей погибших Арлетте Схейнс сообщала, что запрошенные суммы составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства. Гособвинение предлагало снизить их до 30−40 тысяч евро.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.
В российском МИД заявляли, что проведенное расследование было предвзятым и однобоким, а обвинения в причастности Москвы к крушению Boeing вызывают сожаление.