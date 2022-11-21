Сербия и Косово не пришли к решению о деэскалации

«Косово, Сербия: экстренное совещание на высоком уровне президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра республики Косово Альбина Курти в Брюсселе, организованное высоким представителем ЕС по международным делам Жозепом Боррелем, завершено. Речь шла об ответственности обоих лидеров за срочную деэскалацию. К сожалению, сегодня они не согласовали решение», — написал Стано в своем Twitter.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что переговоры с делегацией самопровозглашенной республики Косово в Брюсселе об отсрочке спорных мер Приштины пока не дали результатов.
Боррель в своем заявлении отметил, что Евросоюз сделал предложение для успокоения ситуации, «которое президент Вучич сегодня принял, но, к сожалению, премьер-министр Курти — нет».
«Я ожидаю, что Косово незамедлительно приостановит дальнейшие стадии, связанные с перерегистрацией транспортных средств в Северном Косово, а Сербия — приостановит выпуск новых номеров с деноминацией косовских городов, включая KM», — сказал Боррель.
«Таково было предложение, (решения по которому — ред.) мы почти достигли. Но поскольку это было невозможно по многим различным причинам, я призываю обе стороны выполнить эти два запроса», — добавил он.
Это бы дало сторонам, по словам Борреля, пространство и время для поиска «устойчивого решения вопросу номерных знаков в контексте нормализации отношений».
«Я проинформирую страны-члены (Евросоюза — ред.), проинформирую моих коллег-министров иностранных дел, наших партнеров о поведении сторон и недостатке уважения международных юридических обязательств, и я должен сказать, что это в особенности касается Косово. Я знаю, что это посылает очень негативный политический сигнал», — заявил Боррель.
Косовская полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — «Республика Косово». C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с «нелегальными номерами» полиция будет выписывать штрафы.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами «КМ», на номера с косовской символикой и надписью «RKS», а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП «Ярине» и «Брняк» и держали блокаду, несмотря на попытки «полиции» их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.