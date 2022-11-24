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24 ноября, источник: © РИА Новости

Глава «Росатома» заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В относительно стабильном состоянии находится только одна линия электропередачи.

«Практически все линии электропередачи разрушены. И, к сожалению, вооруженные силы Украины не дают возможности их восстанавливать», — подчеркнул глава компании.

Лихачев назвал главной задачей дать альтернативную возможность электроснабжения станции вне зависимости от боевых действий. Он обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, но эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь, уточнил глава Росатома.

В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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