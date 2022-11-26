В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу

«Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО… Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал… Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике “добрососедства”, — сказал он.
«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это “мирное взаимодействие” цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось», — добавил Ведерников.
В числе других примеров «добрососедства» со странами НАТО губернатор Псковской области назвал «пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии», а также «массовую и целенаправленную» выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области.