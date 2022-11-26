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26 ноября, источник: © РИА Новости

В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о «добрососедстве» со странами НАТО, вплоть до попыток беспилотников пересечь госграницу в регионе. Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале видео своего выступления на Псковском международном медиафоруме, который прошел в субботу.

Источник: AP 2022

«Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО… Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал… Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике “добрососедства”, — сказал он.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это “мирное взаимодействие” цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось», — добавил Ведерников.

В числе других примеров «добрососедства» со странами НАТО губернатор Псковской области назвал «пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии», а также «массовую и целенаправленную» выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области.

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