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15:37 (мск), источник: © РИА Новости

В Курске потушили пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ

ВОРОНЕЖ, 7 дек — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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«Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена 3 категория сложности. Больше суток с огнём боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет. Искренне благодарен каждому за героическое усилие: благодаря всем этим людям удалось избежать распространения огня, а, значит, и более серьезных последствий», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Пожар охватил во вторник 550 квадратных метров, его удалось локализовать утром в среду. В тушении были задействованы три пожарных поезда.

Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.

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