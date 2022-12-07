В Курске потушили пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ

«Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена 3 категория сложности. Больше суток с огнём боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет. Искренне благодарен каждому за героическое усилие: благодаря всем этим людям удалось избежать распространения огня, а, значит, и более серьезных последствий», — написал Старовойт в Telegram-канале.
Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.