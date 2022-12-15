Польша сняла возражения на выделение ЕС €18 млрд помощи Украине

Ранее об отказе Варшавы поддержать документ сообщила газета Politico. Пакет, помимо выделения помощи Украине, предусматривает план расходования Венгрией средств из Фонда сбалансированного развития ЕС на восстановление после пандемии коронавируса, а также установление минимальной ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%.
Больше 130 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) согласовали реформу, по которой ставка налога с международных корпораций с 2023 года составит как минимум 15%, в октябре 2021 года. В соответствии с ней минимальная налоговая ставка будет применяться к компаниям с выручкой больше €750 млн, мера должна вступить в силу в 2023 году.
Варшава в течение нескольких месяцев выступала против минимальной ставки корпоративного налога. «Объединение €18 млрд помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами, как налог от международных корпораций, — это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», — заявлял польский премьер Матеуш Моравецкий (цитата по Reuters). Агентство писало, что на встрече послов стран ЕС в начале недели польская сторона говорила, что ей нужно время, чтобы принять окончательное решение.
После начала боевых действий на Украине ЕС ввел против Москвы несколько пакетов санкций, а также продолжает оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Например, летом Европейский совет одобрил выделение Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд.
6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву на 2023 год €18 млрд в виде «льготных кредитов», которые должны «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. В начале декабря меру одобрил совет Европейского союза. В соответствии с ней кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены ЕС покроют большую часть процентных расходов за счет внешних целевых поступлений. Гарантии по этим заимствованиям будут предоставляться или из бюджета ЕС, или государствами-членами.