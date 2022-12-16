Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в ДНР и ЛНР

«В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка Луганской Народной Республики отражены три контратаки противника», — говорится в сводке оборонного ведомства. В общей сложности на данном направлении потери противника составили более 40 военнослужащих.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление на Красно-Лиманском направлении. В частности, в ДНР и ЛНР были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Всего потери противника составили более 50 человек.
На Купянском направлении было уничтожено до 20 украинских военнослужащих в районе сел Берестовое и Кисловка в Харьковской области. На Южнодонецком направлении российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, в результате противник потерял до 50 военнослужащих.
Отмечается, что в Харькове ВС РФ поразили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения, а в ДНР уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Также ракетными войсками и артиллерией российские войска ударили по пунктам управления на подконтрольной территории Киеву в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее сегодня на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, об ударах сообщали власти Харьковской, Николаевской областей, а также Киева и Полтавы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.