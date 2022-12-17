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17:07 (мск), источник: © РИА Новости

Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких боевых самолетов

АНКАРА, 17 дек — РИА Новости. Греческие Вооруженные силы пытались перехватить турецкие боевые самолеты во время выполнения ими заданий в рамках миссии НАТО, заявило Министерство национальной обороны Турции.

Источник: Reuters

«Миссию НАТО NEXUS ACE, которая проходила в международном воздушном пространстве, пытались перехватить самолеты, принадлежащие Греции, но необходимый ответ был дан самолетами наших ВВС, и миссия НАТО была успешно завершена», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, такой шаг становится нарушением давних международных договоров. По его словам, Анкара полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих территорий, если Афины не прекратят нарушения.

Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 «тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море».

Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что «турки могут прийти внезапно ночью» в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.

При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.

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