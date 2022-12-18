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19:48 (мск), источник: Коммерсантъ

На нефтегазоконденсатном месторождении в Приангарье вспыхнул пожар

В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По предварительным данным, есть пострадавший, заявил Кобзев. Пожару присвоен третий номер сложности, предположительно, возгорание произошло на площади около 1 тыс. кв. м. «Информация уточняется», — заявил иркутский губернатор.

Месторождение расположено в 160 км к юго-западу от города Киренска, в районе поселка Верхнемарково. Запасы нефти оцениваются в 20 млн тонн. Оператором месторождения является Иркутская нефтяная компания.

Региональное МЧС сообщает, что пожар произошел на технологической установке комплексной подготовки природного газа. «По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет», — сообщает ведомство.

Сейчас пожар тушат частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина, также задействованы автоматические системы пожаротушения. На место выдвинулись пожарные расчеты МЧС.

Мария Федотова

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