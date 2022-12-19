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19 декабря, источник: РБК

Канада объявила о начале процесса ареста и конфискации активов Абрамовича

Канада начала процесс ареста и конфискации активов находящегося под санкциями российского бизнесмена Романа Абрамовича, заявила министр иностранных дел Мелани Жоли. Она сообщила, что правительство намерено добиться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd., которую власти связывают с Абрамовичем.

Источник: AP 2022

В заявлении отмечается, что Оттава впервые пользуется возможностью конфисковать имущество лиц, попавших под санкции. «Это означает, что министр Жоли сможет подать в суд заявление о конфискации активов в пользу короны», — говорится в нем. Конфискованные активы можно будет направить на восстановление Украины и компенсацию жертвам военных действий.

РБК направил запрос представителю Романа Абрамовича.

Посол России в Канаде Олег Степанов счел действия канадской стороны «грабежом и еще одним подтверждением того, что неприкосновенность частной собственности в Канаде и других странах Запада перестала существовать». «Посольство не рекомендует вести дела с ней на обозримую перспективу. Ее ценность как торгового партнера России в настоящее время, к сожалению, равна нулю», — сказал он ТАСС.

На сайте Granite Capital Holdings сообщается, что компания оказывает услуги по управлению активами.

Абрамович попал в санкционный список Канады в марте этого года. Он также находится под санкциями ЕС, Великобритании и еще ряда стран.

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