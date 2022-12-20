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15:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Три человека погибли при взрыве на магистральном газопроводе в Чувашии

При взрыве на газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород, прокачивающего газ в Европу через Украину, погибли три человека, один был ранен. Об этом «РИА Новости» сообщил глава сельского поселения Ямбахтино, возле которого произошло ЧП. Все они работали на газопроводе.

В МЧС также сообщили о ликвидации факельного горения. «Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода “Уренгой-Помары-Ужгород” диаметром 1420 мм», — говорится в сообщении МЧС.

Экс-замглавы МЧС сообщил «РИА Новости», что ремонт поврежденного участка газопровода может занять около трех суток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожар на газопроводе начался возле деревни Ямбахтино, в 50 км южнее Чебоксар. Причиной возгорания МЧС называло утечку газа. До возгорания на газопроводе велись работы. В 13:50 участок газопровода перекрыли. ТАСС утверждает, что за проведение работ отвечало Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В «Газпроме» пока не комментировали аварию.

Газопровод Уренгой—Помары—Ужгород поставляет газ из месторождений Ямала в Европу. По Украине он проходит через контрольно-измерительную станцию (ГИС) «Суджа» на границе с Курской областью. Поставки через нее в Европу составляют около 41−43,5 млн куб. м.

Анастасия Ларина

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