Россия ищет Дмитрия Давыдова по просьбе Казахстана

Уголовное дело в отношении 41-летнего казахского бизнесмена Дмитрия Давыдова, являющегося совладельцем букмекерской конторы «Олимп», было возбуждено 18 декабря 2019 года. Расследование в отношении предпринимателя ведет департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан по Алматы.
Давыдову, который давно проживает в Европе, инкриминируются организация незаконного игорного бизнеса преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, участие в преступной группе, а также легализация денег, полученных преступным путем (п. 1, 2 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 245, ч. 2 ст. 262 и п. 2, 3 ч. 3 ст. 218 УК РК).
В Казахстане Дмитрия Давыдова объявили в розыск в 2020 году. У нас в стране он известен как автор проекта «20 идей по развитию России», который активно рекламировался многими российскими СМИ.
Тот факт, что МВД России внесло Дмитрия Давыдова в свою разыскную базу, по версии источников «Ъ» в правоохранительных органах, объясняется тем, что недавно КНБ объявил совладельца «Олимпа» еще и в межгосударственный розыск.
При этом, отмечает источник, у российских силовиков к Давыдову претензий пока нет. А в связи с тем, что российского гражданства он не имеет, в случае задержания на территории РФ, вероятнее всего, без всяких проволочек будет выдан инициатору розыска.