Хакеры опубликовали данные офицеров НАТО, воюющих против России

«Именно натовские центры на самом деле стоят за кибератаками, тогда как кадровые украинские силовики и народные активисты выполняют только роль прикрытия», — сказал собеседник.
Полный список лиц и данные на них опубликованы на портале проекта «Немезида» в разделе «Иностранные пособники и наемники».
Накануне RaHDit опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на рунет, и радикальных SMM-специалистов Save UA, которые «пакостят в российских соцсетях и льют помои».
Как уточнял ранее собеседник РИА Новости, часть специалистов производят ролики, мемы, фотографии и иной агрессивный пропагандистский контент, направленный против российской спецоперации. Вторая часть занимается DDoS-атаками на различные российские ресурсы и сервисы. В частности, по его словам, они ответственны за сбои в работе «Яндекс. Такси» и сайта РЖД.
В конце сентября «Злые русские хакеры» выложили в открытый доступ на «Немезиде» сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали его методички, а взамен оставили «правильные» — о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.
В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.