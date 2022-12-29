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12:48 (мск), источник: © РИА Новости

Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Важные инфраструктурные объекты оказались под ударами в Одесской и Харьковской областях, сообщили СМИ и местные власти.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Был прилет по объекту критической инфраструктуры в Одесской области, в самом городе не было», — пишет издание «Думская» со ссылкой на источники.

При этом сообщалось, что в Одессе пропали свет и вода.

Глава Харьковской областной военной администрации Синегубов сообщил, что «под прицелом — критическая инфраструктура», «на месте работают спасатели».

«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал он в своем телеграм-канале.

В четверг утром воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. В разных регионах она продлилась от двух до пяти часов. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Харькове, Николаеве, Львове, Одесской области.

В украинской столице без света остались 40 процентов потребителей, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

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