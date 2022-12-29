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14:02 (мск), источник: Известия

Российские истребители сбили два украинских самолета и два вертолета

Российские истребители сбили украинские самолеты Су-25 и Су-24, а также два вертолета Ми-8. Об этом 29 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что самолеты были поражены в районах подконтрольных Киеву городов Красный Лиман и Краматорск в Донецкой Народной Республике. Вертолеты же сбили в районах населенных пунктов Суворов и Орловка в ДНР.

По словам Конашенкова, на донецком направлении российские войска продолжали наступление, им удалось занять новые выгодные рубежи и позиции.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — добавил военный.

Ранее в этот день по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Николаеве. Эту информацию в Минобороны РФ пока не комментировали.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что 90% города остались без энергоснабжения. Киевский градоначальник Виталий Кличко также заявил о возможных перебоях со светом и водой в столице и призвал сделать запасы.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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