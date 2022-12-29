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13:36 (мск), источник: ТАСС

Что известно о взрывах в крупнейших городах Украины

Взрывы произошли в четверг утром в крупнейших городах Украины, включая Киев и Одессу. Об этом сообщают местные СМИ.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, которую отменили примерно через два часа. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Сообщения о взрывах

Взрывы слышны в нескольких крупных украинских городах, включая Киев, Львов, Николаев, Одессу и Харьков, а также в Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью произошло как минимум пять взрывов в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей.

Перебои со светом

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к перебоям с электроснабжением. Позднее он сообщил, что 40% потребителей в городе находятся без света, но подача воды и тепла в основном идет в штатном режиме.

В Харькове приостановлено движение метрополитена.

Обесточены 90% Львова, заявил мэр города Андрей Садовый. По его словам, остановлено движение трамваев и троллейбусов, возможны перебои с водоснабжением.

Аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской и Одесской областях (в последней, по информации издания «Думская», поврежден объект критической инфраструктуры). В Киевской области также экстренно отключают свет, без него остаются около 180 тыс. абонентов.

Перебои с электричеством и водой, по словам Рогова, фиксируют и в Запорожье.

Задержки поездов

Из-за перебоев на некоторых участках украинских железных дорог задерживаются по крайней мере семь поездов, сообщили в пресс-службе компании «Укржелдорога».

В частности, поезд Одесса — Харьков задерживается на три с половиной часа, состав Умань — Харьков — на полтора, а поезд Харьков — Ивано-Франковск — более чем на час.

По данным «Укржелдороги», частично обесточены железнодорожные пути в Житомирской, Киевской, Львовской, Сумской и Харьковской областях. Компания задействовала резервные тепловозы.

Предыдущие отключения

Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины начиная с октября — первый такой массированный удар был после теракта на Крымском мосту.

В последний раз, по информации Минобороны РФ, массированная атака была проведена две недели назад — 16 декабря.

Последние заявления о взрывах на Украине и перебоях с энергоснабжением в стране российское военное ведомство пока не комментировало.

В середине ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

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