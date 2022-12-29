13:36 (мск), источник: ТАСС
Что известно о взрывах в крупнейших городах Украины
Взрывы произошли в четверг утром в крупнейших городах Украины, включая Киев и Одессу. Об этом сообщают местные СМИ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, которую отменили примерно через два часа. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Взрывы слышны в нескольких крупных украинских городах, включая Киев, Львов, Николаев, Одессу и Харьков, а также в Житомирской и Ивано-Франковской областях.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью произошло как минимум пять взрывов в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к перебоям с электроснабжением. Позднее он сообщил, что 40% потребителей в городе находятся без света, но подача воды и тепла в основном идет в штатном режиме.
В Харькове приостановлено движение метрополитена.
Обесточены 90% Львова, заявил мэр города Андрей Садовый. По его словам, остановлено движение трамваев и троллейбусов, возможны перебои с водоснабжением.
Аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской и Одесской областях (в последней, по информации издания «Думская», поврежден объект критической инфраструктуры). В Киевской области также экстренно отключают свет, без него остаются около 180 тыс. абонентов.
Перебои с электричеством и водой, по словам Рогова, фиксируют и в Запорожье.
Из-за перебоев на некоторых участках украинских железных дорог задерживаются по крайней мере семь поездов, сообщили в пресс-службе компании «Укржелдорога».
В частности, поезд Одесса — Харьков задерживается на три с половиной часа, состав Умань — Харьков — на полтора, а поезд Харьков — Ивано-Франковск — более чем на час.
По данным «Укржелдороги», частично обесточены железнодорожные пути в Житомирской, Киевской, Львовской, Сумской и Харьковской областях. Компания задействовала резервные тепловозы.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины начиная с октября — первый такой массированный удар был после теракта на Крымском мосту.
В последний раз, по информации Минобороны РФ, массированная атака была проведена две недели назад — 16 декабря.
Последние заявления о взрывах на Украине и перебоях с энергоснабжением в стране российское военное ведомство пока не комментировало.
В середине ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.