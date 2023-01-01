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12:49 (мск), источник: © РИА Новости

Сухопутные войска России проведут девять международных учений в 2023 году

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские Сухопутные войска в этом году проведут девять международных учений, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ “Нерушимое братство-2023” на территории Армении», — сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, на полигонах военных округов России спланировано проведение восьми двусторонних учений. Пройдут российско-индийские межвидовые учения «Индра-2023», совместные военные антитеррористические командно-штабные учения государств-членов ШОС «Мирная миссия-2023», совместные российско-лаосские военные учения, совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2023», российско-алжирские учения, учения с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2023», российско-монгольские учения «Селенга-2023» и российско-вьетнамское учение.

В ведомстве уточнили, что в ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

«Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность», — добавили в Минобороны.

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