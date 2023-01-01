Сухопутные войска России проведут девять международных учений в 2023 году

«В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ “Нерушимое братство-2023” на территории Армении», — сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, на полигонах военных округов России спланировано проведение восьми двусторонних учений. Пройдут российско-индийские межвидовые учения «Индра-2023», совместные военные антитеррористические командно-штабные учения государств-членов ШОС «Мирная миссия-2023», совместные российско-лаосские военные учения, совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2023», российско-алжирские учения, учения с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2023», российско-монгольские учения «Селенга-2023» и российско-вьетнамское учение.
В ведомстве уточнили, что в ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.
«Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность», — добавили в Минобороны.