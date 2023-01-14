ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан

«УВКПЧ подтвердило данные о 18 096 погибших и раненных из числа гражданского населения… В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными. Реальные цифры, вероятно, значительно выше», — сказала ДиКарло.
Она не уточнила, входят ли в это число жертвы Донбасса.
По ее словам, миллионы людей покинули свои дома.
«Мы высоко оцениваем щедрость стран, приютивших около 7,9 миллиона человек, ищущих защиты в Европе. Мы призываем к дальнейшим усилиям по обеспечению равного доступа к правам и услугам для беженцев. На Украине около 5,91 миллиона человек, 65% из которых женщины и девочки, являются внутренне перемещенными лицами», — указала она.
По словам ДиКарло, по запросу Украины Программа развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве со Всемирным банком запустила процесс оценки ущерба для конкретных секторов страны.
«В настоящее время проводится оценка, направленная на выявление наиболее важных потребностей в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры, при этом сбор данных завершен на 90%. Также количество зарегистрированных атак на медицинские учреждения в прошлом году было самым высоким в мире. По состоянию на 4 января произошло 745 инцидентов», — отметила ДиКарло.
«По сообщениям, в наиболее пострадавших регионах на востоке и юге страны 15% объектов частично или полностью не функционируют, а в Донецке, Запорожье, Николаеве и Харькове — до 50% объектов», — указала она.