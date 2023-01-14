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Спецоперация на Украине
18:38 (мск), источник: Ведомости

Молдавская пограничная полиция обнаружила обломки ракеты близ границы с Украиной

Патруль пограничной полиции Молдавии (IGPF) обнаружил в районе села Ларга Бричанского района на севере страны у границы с Украиной обломки ракеты, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ведомство увеличило количество патрулей в приграничной зоне с Украиной. «Как только были обнаружены остатки предполагаемой ракеты, были приняты незамедлительные меры по охране района и поставлены в известность аварийно-спасательные службы 112, а также бригады Bombteh IGP. Уведомлена также прокуратура Бричанского района. IGSU и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам Bombteh IGP и прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД напомнили, что это третий случай, когда обломки ракеты падают на территорию республики.

5 декабря 2022 г. пограничная полиция Молдавии сообщила, что обнаружила упавшую ракету близ города Бричаны в саду.

15 ноября 2022 г. на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).

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