Минобороны предупредило о провокации СБУ для дискредитации РФ в рамках зерновой сделки

«В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы “намеренном уничтожении запасов зерна на Украине”, “провоцировании голода” и “срыва”, таким образом, “зерновой сделки”. В западных СМИ инцидент будет представлен как “очередное злодеяние российских войск”, требующее “жесткой ответной реакции мирового сообщества”», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.
Как уточняется, для подготовки диверсии в город Волчанск под Харьковом прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и около 30 сотрудников СБУ.
«Владельцем зернохранилища является внештатный сотрудник Службы безопасности Украины В. Уваров. Известны также установочные данные на руководителя группы А. Ткачука и всех остальных ее членов, а также их нынешнее место базирования — в военкомате города Волчанск по адресу ул. Духовная, д. 29», — уточняется в публикации.
На фоне неудач украинских боевиков на поле боя в преддверии встречи натовских министров обороны, которая должна состояться 20 января в Рамштайне, Киев такими методами пытается усилить давление на общественное мнение западных стран для новых поставок военной техники и современных вооружений, подчеркнули в министерстве.
Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.