Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 12.00 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 12.10 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник неоднократно обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, в том числе из РСЗО.
В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета «Авоська», аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. Офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что два человека погибли, еще четверо пострадали.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.