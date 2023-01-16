Тест: Понимаете ли вы сленг журналистов 13 января отмечается День российской печати
Фоторепортажи
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
12:33 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 11 «натовских» снарядов, по Макеевке — 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 12.00 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Кроме того, в 12.10 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник неоднократно обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, в том числе из РСЗО.

В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета «Авоська», аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. Офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что два человека погибли, еще четверо пострадали.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
СМИ: Киев получил более 4 тыс. единиц оружия и техники от Запада
Системы ПВО сбили беспилотник над морем близ Севастополя
Два человека погибли при обстреле аптеки и магазина в Донецке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта