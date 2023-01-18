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Спецоперация на Украине
11:48 (мск), источник: РБК

Сбежавшего из воинской части с оружием военного убили в Липецкой области

Сбежавшего из воинской части с оружием военного убили. Об этом сообщили власти Липецкой области в официальном телеграмм-канале региона.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части», — говорится в сообщении.

О том, что из военной части в зоне спецоперации сбежал военный с оружием, на которого полиция получила ориентировку, сообщали телеграм-каналы Baza, Mash, а также «Вести Воронеж».

В ориентировке, фотографию которой распространяли СМИ, говорилось, что мужчину зовут Дмитрий Перов, и что он самовольно покинул расположение военной части 13 января, после чего 17 января посетил дом матери. «Может направляться к месту регистрации», — говорилось в документе. По данным Mash, мать солдата проживает в Воронеже, а сам рядовой Перов был зарегистрирован в селе Новоуглянка в Липецкой области.

Позднее Baza распространила видео с камер видеонаблюдения, на котором, предположительно, запечатлен Перов.

Материал дополняется.

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