11:48 (мск), источник: РБК
Сбежавшего из воинской части с оружием военного убили в Липецкой области
Сбежавшего из воинской части с оружием военного убили. Об этом сообщили власти Липецкой области в официальном телеграмм-канале региона.
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«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части», — говорится в сообщении.
О том, что из военной части в зоне спецоперации сбежал военный с оружием, на которого полиция получила ориентировку, сообщали телеграм-каналы Baza, Mash, а также «Вести Воронеж».
В ориентировке, фотографию которой распространяли СМИ, говорилось, что мужчину зовут Дмитрий Перов, и что он самовольно покинул расположение военной части 13 января, после чего 17 января посетил дом матери. «Может направляться к месту регистрации», — говорилось в документе. По данным Mash, мать солдата проживает в Воронеже, а сам рядовой Перов был зарегистрирован в селе Новоуглянка в Липецкой области.
Позднее Baza распространила видео с камер видеонаблюдения, на котором, предположительно, запечатлен Перов.
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