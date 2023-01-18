В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина

«Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова», — сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.
Легодимова, который, по информации минюста, является гражданином РФ, обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, сообщили в ведомстве.
По словам заместителя генпрокурора США, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Она подчеркнула, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи «являются предупреждением» всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.