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22:10 (мск), источник: © РИА Новости

В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА новости. Один из основателей криптобиржи Bitzlato гражданин России Анатолий Легодимов арестован в Майами, сообщил в среду минюст США.

Источник: © РИА Новости

«Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова», — сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Легодимова, который, по информации минюста, является гражданином РФ, обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, сообщили в ведомстве.

По словам заместителя генпрокурора США, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Она подчеркнула, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи «являются предупреждением» всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.

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