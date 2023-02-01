Тайвань зафиксировал приближение 34 летательных аппаратов и 9 кораблей армии КНР

«Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск — прим. ТАСС) вокруг Тайваня были обнаружены 34 летательных аппарата и 9 кораблей НОАК», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что вооруженные силы острова следят за ситуацией, а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы Тайваня находятся в состоянии повышенной боевой готовности. С юго-запада в его зону опознавания противовоздушной обороны, как уточняется, вошли 20 боевых машин и беспилотных летательных аппаратов НОАК. В частности, это были противолодочные самолеты Y-8, беспилотные летательные аппараты BZK-005 и BZK-007, многоцелевые истребители J-16, J-11 и J-10, а также Су-30.
НОАК в последние месяцы регулярно патрулирует акватории около острова. Напряженность в Тайваньском проливе усилилась после того, как в августе 2022 года занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит в Тайбэй. Эта поездка вызвала крайнее недовольство в Пекине.
Пекин 31 января выразил решительный протест и сделал строгое представление властям Чехии из-за телефонного разговора между избранным президентом этой страны Петром Павелом и главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Как подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Китай рассматривает это как вмешательство в свои внутриполитические дела.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань — одна из провинций КНР.