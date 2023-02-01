В неандертальской пещере нашли коллекцию из 35 рогатых черепов Зачем древние коллекционировали части животных, однозначно сказать трудно.
Фоторепортажи
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
Главное
Спецоперация на Украине
09:37 (мск), источник: ТАСС

Тайвань зафиксировал приближение 34 летательных аппаратов и 9 кораблей армии КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 февраля. /ТАСС/. Тайваньская администрация за минувшие сутки зафиксировала в прилегающем к острову регионе 9 кораблей и 34 летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте оборонного ведомства Тайваня.

Источник: Reuters

«Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск — прим. ТАСС) вокруг Тайваня были обнаружены 34 летательных аппарата и 9 кораблей НОАК», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что вооруженные силы острова следят за ситуацией, а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы Тайваня находятся в состоянии повышенной боевой готовности. С юго-запада в его зону опознавания противовоздушной обороны, как уточняется, вошли 20 боевых машин и беспилотных летательных аппаратов НОАК. В частности, это были противолодочные самолеты Y-8, беспилотные летательные аппараты BZK-005 и BZK-007, многоцелевые истребители J-16, J-11 и J-10, а также Су-30.

НОАК в последние месяцы регулярно патрулирует акватории около острова. Напряженность в Тайваньском проливе усилилась после того, как в августе 2022 года занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит в Тайбэй. Эта поездка вызвала крайнее недовольство в Пекине.

Пекин 31 января выразил решительный протест и сделал строгое представление властям Чехии из-за телефонного разговора между избранным президентом этой страны Петром Павелом и главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Как подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Китай рассматривает это как вмешательство в свои внутриполитические дела.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань — одна из провинций КНР.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этим объяснялось, почему машины, прибывающие в Ленинград, проваливались реже, чем те, что выезжали из города
Почему ВСУ бьют по объектам, которые не имеют никакого отношения к военнослужащим
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта