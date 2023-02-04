В Одессу доставят все имеющиеся генераторы и электростанцию

Ранее в субботу власти Одессы сообщили о второй за сутки аварии на объекте энергетической инфраструктуры региона, без света осталась часть областного центра и соседних населенных пунктов.
«Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, ситуация сложная… Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что поставил задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций. Премьер подчеркнул, что основная задача — подключить к электричеству критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения.
Координировать работы в Одессу отправились министр энергетики и руководитель НЭК «Укрэнерго», добавил он.