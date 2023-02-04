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17:47 (мск), источник: © РИА Новости

В Одессу доставят все имеющиеся генераторы и электростанцию

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Одессу после аварии на высоковольтной подстанции привезут все мощные генераторы, которые есть в наличии у минэнерго, и миниэлектростанцию, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Источник: Reuters

Ранее в субботу власти Одессы сообщили о второй за сутки аварии на объекте энергетической инфраструктуры региона, без света осталась часть областного центра и соседних населенных пунктов.

«Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, ситуация сложная… Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что поставил задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций. Премьер подчеркнул, что основная задача — подключить к электричеству критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения.

Координировать работы в Одессу отправились министр энергетики и руководитель НЭК «Укрэнерго», добавил он.

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