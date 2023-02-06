В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 1200 человек

Эрдоган выступил с обращением из центра управления, созданного для координации спасательных работ. Он рассказал, что в результате землетрясения обрушились 2818 зданий. Удалось спасти 2470 человек. Анкара уже получила предложения по оказанию помощи от более 45 стран, в том числе от России, Казахстана, Азербайджана и стран Евросоюза. «Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года», — сообщил президент Турции (цитата по ТАСС).
В Сирии в числе жертв оказалась сестра премьер-министра Хусейна Арнуса Насуб Арнус. Они погибла в результате обрушения здания в городе Хама, сообщает газета Al Watan.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции сегодня, 6 февраля, ночью возле города Газиантеп, где проживает более 1 млн человек. Также были зафиксированы подземные толчки и афтершоки на границе с Сирией. МЧС России уже подготовило два Ил-76 со спасателями для отправки в Турцию.