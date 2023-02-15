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07:05 (мск), источник: Известия

Журналист Херш отметил заинтересованность Норвегии в диверсии на СП

Успешная диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вполне соответствует интересам Норвегии. Таким наблюдением во вторник, 14 февраля, поделился с газетой Berliner Zeitung американский журналист и расследователь Сеймур Херш.

Источник: Swedish Coast Guard

«Норвегия — великая мореходная нация, и у нее есть глубокие источники энергии. Она также очень заинтересована в увеличении поставок природного газа в Западную Европу и Германию. Так почему бы не объединить усилия с США по экономическим причинам? Кроме того, в Норвегии наблюдается заметная неприязнь к России», — отметил он.

По словам журналиста, для того чтобы всё прошло так, как нужно заинтересованным сторонам, необходимо было заранее подготовить почву. Он подчеркнул, что такая возможность представилась летом 2022 года, в ходе регулярных военных учений НАТО Baltops. Тогда впервые за долгое время были внесены коррективы в программу и добавлены 12-дневные учения по работе с минами. Под этим прикрытием водолазы вполне могли незаметно установить взрывные устройства на трубопроводы.

Говоря о причастности других скандинавских государств — в частности, Швеции и Дании, — Херш отметил, что они, возможно, располагали более полной информацией о предстоящей диверсии, при этом оставаясь в стороне непосредственно от организации взрывов.

Также в этот день Херш упомянул об участии президента США Джо Байдена в подготовке и реализации диверсии на «Северных потоках». По мнению журналиста, американский лидер отдал приказ об активации бомб, поскольку опасался, что в преддверии зимы Германия снимет ограничивающие работу трубопроводов санкции.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, в котором указал со ссылкой на источники, что взрывчатку под газопроводами заложили водолазы из США во время якобы учений НАТО, а активировали ее норвежцы. Он также отметил, что мотивы Белого дома заключались в том, чтобы вынудить ФРГ оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

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