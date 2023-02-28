МЧС объяснило взломом серверов сигнал воздушной тревоги по телеканалам

Сервера телеканалов и радиостанций были взломаны, что привело к звучанию в эфире в некоторых субъектах России недостоверной информации об объявлении воздушной тревоги, сообщило в телеграм-канале МЧС.
«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!», — подчеркнули в ведомстве.
Ложное сообщение о тревоге прозвучало среди прочего в Тульской области. Канал «Осторожно, новости» рассказал, что аналогичные сообщения прозвучали в Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде и Саратове, а также в нескольких городах Подмосковья. По данным SHOT, объявление содержало предупреждение об угрозе ракетного удара. «Mash на Мойке» отмечал, что ложная тревога длилась около десяти минут, после чего трансляцию прервали.
В конце января в Белгородской области из-за взлома показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. «Произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса», — объяснили РБК в правительстве региона. Обращение транслировалось на всех телеканалах, отметил телеграм-канал «Подъем».
Затем 22 февраля в Казани, Нижнем Новгороде, Магнитогорске и Воронежской области по радио прозвучала воздушная тревога и просьба отправиться в укрытие. В МЧС тогда также объяснили произошедшее взломом. На следующий день крымские радиостанции «Спутник» и «Вера» транслировали украинский гимн и обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова, ситуацию также объяснили взломом.