Минобороны Азербайджана сообщило о жертвах при перестрелке в Карабахе

«Утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль, осуществлявший незаконные поставки военных грузов. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», — заявили в оборонном ведомстве.
Азербайджан назвал произошедшее провокацией и возложил ответственность на военно-политическое руководство Армении. Ереван не комментировал инцидент.
Перестрелка произошла на грунтовой дороге Ханкенди — Халфали — Туршсу. Как утверждает оборонное ведомство, в Туршсу временно находятся российские миротворцы. В Минобороны напомнили «командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам категорически недопустимо». В заявлении подчеркивается, что единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахом и Арменией, является Лачинский коридор, и назвали военные перевозки по другим дорогам «продолжением агрессии и политики террора» против Азербайджана.
В декабре 2022 года эта дорога была заблокирована неизвестными. В Азербайджане их назвали экоактивистами, выступающими против добычи Арменией природных ресурсов в Карабахе. Армянская сторона настаивает, что из-за перекрытия дороги в регион прекратились поставки жизненно необходимых продуктов.
Премьер Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей, указывая, что они «ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор». Глава МИД России назвал его обвинения необоснованными.
Международный суд ООН в Гааге заключил, что Азербайджан обязан обеспечить бесперебойное движение людей, грузов и транспорта в обоих направлениях по Лачинскому коридору.