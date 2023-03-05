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14:59 (мск), источник: РБК

Минобороны Азербайджана сообщило о жертвах при перестрелке в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в ходе боя в Карабахе, который прошел 5 марта. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале. Перестрелка произошла на автодороге Ханкенди — Халфали — Туршсу, где дислоцируются российские миротворцы. В Минобороны Азербайджана напомнили, что военные перевозки по этой дороге запрещены.

Источник: AP 2022

«Утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль, осуществлявший незаконные поставки военных грузов. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», — заявили в оборонном ведомстве.

Азербайджан назвал произошедшее провокацией и возложил ответственность на военно-политическое руководство Армении. Ереван не комментировал инцидент.

Перестрелка произошла на грунтовой дороге Ханкенди — Халфали — Туршсу. Как утверждает оборонное ведомство, в Туршсу временно находятся российские миротворцы. В Минобороны напомнили «командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам категорически недопустимо». В заявлении подчеркивается, что единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахом и Арменией, является Лачинский коридор, и назвали военные перевозки по другим дорогам «продолжением агрессии и политики террора» против Азербайджана.

В декабре 2022 года эта дорога была заблокирована неизвестными. В Азербайджане их назвали экоактивистами, выступающими против добычи Арменией природных ресурсов в Карабахе. Армянская сторона настаивает, что из-за перекрытия дороги в регион прекратились поставки жизненно необходимых продуктов.

Премьер Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей, указывая, что они «ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор». Глава МИД России назвал его обвинения необоснованными.

Международный суд ООН в Гааге заключил, что Азербайджан обязан обеспечить бесперебойное движение людей, грузов и транспорта в обоих направлениях по Лачинскому коридору.

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