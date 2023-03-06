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14:18 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Пентагона об Артемовске: город имеет символическое значение

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Я думаю, этот (город — ред.) имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — приводит агентство Рейтер слова Остина, который находится с визитом в Иордании.

Глава Пентагона добавил, что не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли Артемовск под контроль сил РФ, а также когда это может случиться.

Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений.

Ллойд Остин
министр обороны США

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным «Мадьяр» и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.

Ранее член комитета верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.

В прошлый вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой народной республики.

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