Глава Пентагона об Артемовске: город имеет символическое значение

«Я думаю, этот (город — ред.) имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — приводит агентство Рейтер слова Остина, который находится с визитом в Иордании.
Глава Пентагона добавил, что не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли Артемовск под контроль сил РФ, а также когда это может случиться.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.
В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным «Мадьяр» и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Ранее член комитета верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
В прошлый вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой народной республики.