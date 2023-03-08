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15:18 (мск), источник: Известия

МО РФ сообщило о пресечении действия десяти ДРГ ВСУ

В Харьковской области Украины и Луганской Народной Республике (ЛНР) пресечена деятельность 10 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — заявил он на брифинге.

Также он заявил, что на купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Берестового, Синьковки, Крахмального Харьковской области и Розовки ЛНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица “Акация”», — сообщил Конашенков.

Помимо этого, на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было нанесено поражение подразделениям противника в районах Угледара, Павловки, Новоселки Донецкой Народной Республики (ДНР) и Новоданиловки Запорожской области.

Ранее, 2 марта, украинская ДРГ обстреляла автомобиль, в котором находились дети, в селе Любечане Брянской области. В результате атаки на область погибли два человека, были ранены 10-летний школьник Фёдор и еще один взрослый. Находившиеся в машине девочки не пострадали благодаря действиям школьника, который, получив ранение, вывел их из автомобиля и отвел в лес, после чего поймал попутку и доехал с ними до безопасного места.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он указал, что террористы видели, что стреляют по гражданской машине — обыкновенной «Ниве», где сидят гражданские лица и дети.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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