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14:27 (мск), источник: РБК

В ВСУ заявили о неспособности сбивать российские «Кинжалы»

Украинские военные не могут сбивать ракеты «Кинжал», которыми 9 марта обстреляли страну. Об этом спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире «24 канала».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что «не припоминает» подобных по масштабу атак. По словам Игната, всего по территории Украины было выпущено шесть «Кинжалов». «Сегодня они представляют для нас опасность», — сказал представитель (цитата по УНИАН).

В феврале Игнат заявлял, что «Кинжалы» «можно сбить только в “Фейсбуке” (Facebook, социальная сеть принадлежит признанной в России и запрещенной компании Meta) или “на каких-то телеграм-каналах”. “Призываю все же доверять официальным источникам. Если бы мы сбивали “Кинжал” нашими средствами ПВО, первыми бы прокричали, что нам удалось это сделать”, — сказал военный.

«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. После начала военной операции на Украине Минобороны России не раз сообщало о задействовании таких комплексов в зоне боевых действий.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позже власти нескольких регионов страны сообщили о взрывах. В Одесской и Харьковской областях обстреляли объекты инфраструктуры; глава Львовской области Максим Козицкий заявил о пяти погибших в Золочевском районе. Взрывы прогремели в Голосеевском и Святошинском районах Киева, мэр столицы Виталий Кличко предупредил об экстренных отключениях электричества. В ДТЭК сообщили об атаке на три теплоэлектростанции и о повреждении оборудования ТЭС.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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