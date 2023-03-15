Минобороны сообщило об активных действиях ВС России на двух направлениях

На Краснолиманском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии и авиации атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка в ДНР, а также Червоная Диброва и Невское в ЛНР. Потери украинской стороны, как утверждается, превысили 235 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и М777.
На Донецком направлении российские войска уничтожили, по данным Минобороны, до 160 украинских военных, один танк и одну боевую машину пехоты. Кроме того ВСУ потери самоходную гаубицу М109 «Paladin», две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган» и др. В районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая в ДНР ВС России уничтожили также три склада боеприпасов подразделений ВСУ.
На Херсонском, Купянском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска продолжили наносить удары артиллерией и авиацией по позициям ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что в районе Новоданиловки в Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В небе над Успеновкой был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.
14 марта министр обороны Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Проверяя ход выполнения гособоронзаказа, он подчеркнул, что некоторые варианты высокоточного оружия отсутствуют не только у ВСУ, но и у армий других стран.