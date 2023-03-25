Американский минюст обвинил россиянина Черкасова в шпионаже и мошенничестве

Согласно обвинительному акту, Черкасов под бразильским псевдонимом учился в университете в Вашингтоне, после чего пытался попасть в Международный уголовный суд в Гааге.
37-летнего Черкасова задержали в апреле 2022 года в Нидерландах за использование поддельных документов, удостоверяющих личность. В настоящее время он находится в Бразилии, его приговорили к 15 годам тюремного заключения, передает журнал Barrons.
Как отмечается в публикации журнала, своим обвинительным заключением американский минюст пытается оспорить экстрадицию Черкасова в Россию из Бразилии.
В декабре прошлого года сообщалось, что власти Эстонии подтвердили арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. По данным издания, электроника могла быть якобы использована для разработки ядерного и гиперзвукового оружия. В ноябре двух россиян задержали в Аргентине по запросу США из-за нарушения авторских прав. США считают, что россияне управляли электронной библиотекой Z-Library, на которой якобы можно было бесплатно скачать защищенные авторским правом книги.
МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб. По ее словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что речь идет о взятии в заложники россиян для их дальнейшего использования в политических целях США.