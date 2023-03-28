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14:27 (мск), источник: РБК

Путин заявил, что «вся страна переживает» из-за гибели военных в Макеевке

Президент на встрече с губернатором Самарской области обсудил случившееся в новогоднюю ночь в Макеевке, когда при ракетном ударе ВСУ по зданию, где размещались мобилизованные из региона, погибли 89 военнослужащих.

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Президента России

Вся страна переживает в связи с гибелью мобилизованных из Самарской области 1 января в Макеевке (ДНР), заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором области Дмитрием Азаровым.

Глава региона сказал президенту, что это «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона». Он доложил, что лично созванивался с Минобороны по этой ситуации в начале января. «Четвертого числа [января] мы уже вместе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным вылетели в Ростов, посетили раненых бойцов в Ростовском военном госпитале. Доехали и до Макеевки, потому что часть военнослужащих размещались в городских больницах. <…> Двумя спецбортами — 6 января первый борт прибыл на Самарскую землю с ранеными бойцами. В дальнейшем был и второй борт. Они были доставлены в большей части на самарскую землю. Дома, как известно, и стены помогают», — сказал глава региона.

По словам Азарова, часть бойцов были направлены в госпитали Санкт-Петербурга и Москвы. «Тоже понятно, когда есть специализация на отдельных травмах», — добавил он.

О гибели военнослужащих 2 января сообщило Министерство обороны: ВСУ нанесли удары из HIMARS по месту временной дислокации военных, российские средства ПВО перехватили два снаряда, четыре попали в цель. Погибли 89 военнослужащих, заявило позже министерство.

Основной причиной произошедшего Минобороны назвало «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника»: это позволило ВСУ определить местонахождение российских военных для удара. Обстоятельства случившегося расследует специальная комиссия.

Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, российские военные в Макеевке при обстреле проявили героизм и мужество. «Большинство из них, едва выбравшись из поврежденного американскими хаймерсами здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей», — написал Пушилин в телеграм-канале.

При этом военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин заявил, что список мобилизованных, получивших ранения во время обстрела в Макеевке, опубликован не будет из-за риска разглашения персональных данных и угрозы со стороны «иностранных разведок». По его словам, вся имеющаяся информация доводится сотрудниками военкоматов персонально до членов семей военнослужащих.

Минобороны России 8 января объявило о проведении «операции возмездия» за удар, нанесенный по российским военным. Согласно заявлению военного ведомства, ответный удар был нанесен по двум общежитиям в Краматорске, в которых, по данным разведки, размещалось более тысячи украинских военных. «В общежитии № 28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии № 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — утверждало Минобороны.

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