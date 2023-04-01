Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения

«Сегодня в 07:30 мне вручили подозрение. <…> Сейчас в моем доме будут обыски», — сообщил он.
Как рассказали РИА Новости очевидцы, сотрудники СБУ уже начали обыскивать 42-й корпус лавры, где живет наместник обители.
Митрополит добавил, что ему «в двух словах» пояснили, что его обвиняют в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».
«Еще и говорят, что я проклинал президента (Украины Владимира Зеленского. — Прим. ред.)», — отметил Павел, подчеркнув, что речь идет о цитировании им строк из Евангелия.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие два дня подряд не пропускали ее представителей на территорию обители. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в «антиукраинской деятельности».
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.