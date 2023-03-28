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22:35 (мск), источник: © РИА Новости

Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«С 29 марта Договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке. Комиссия по вопросам приемки-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры и информационной политики Украины, начнет работу 30 марта согласно Плану приемки-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры», — говорится в тексте.

Отмечается, что во время работы комиссии можно будет вывозить только личные вещи монахов и имущество монастыря.

Национальный историко-культурный заповедник «Киево-Печерская лавра» 10 марта направил в монастырь УПЦ письмо с уведомлением о расторжении договора аренды и требованием освободить все помещения.

В ответ наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. По его словам, предложение «поселиться в лавре» служители в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры. Кроме того, он сообщил об отсутствии соответствующего указания со стороны кабинета министров.

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Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих —защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами.

В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в «антиукраинской деятельности».

На минувшей неделе управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

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