Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры

«С 29 марта Договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке. Комиссия по вопросам приемки-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры и информационной политики Украины, начнет работу 30 марта согласно Плану приемки-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры», — говорится в тексте.
Отмечается, что во время работы комиссии можно будет вывозить только личные вещи монахов и имущество монастыря.
Национальный историко-культурный заповедник «Киево-Печерская лавра» 10 марта направил в монастырь УПЦ письмо с уведомлением о расторжении договора аренды и требованием освободить все помещения.
В ответ наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. По его словам, предложение «поселиться в лавре» служители в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры. Кроме того, он сообщил об отсутствии соответствующего указания со стороны кабинета министров.
Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих —защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в «антиукраинской деятельности».
На минувшей неделе управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.