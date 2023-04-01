Настоятель Киево-Печерской лавры сообщил, что его отправили под домашний арест

«Мне дали домашний арест», — сказал он журналистам. Видеозапись с его обращением распространило издание «Вести».
Официального подтверждения информации пока нет.
СБУ проводит обыск в помещении, где проживает митрополит. Корпус оцеплен полицией.
Ситуация вокруг лавры обострилась после того, как монахи УПЦ отказались покинуть стены монастыря по требованию дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра». 30 марта в монастырь приехала комиссия по проверке сохранности культурных ценностей, чтобы сделать опись имущества. Служители лавры во главе с ее наместником митрополитом Павлом и верующие не пустили ее в обитель. То же самое повторилось на следующий день. В пятницу у стен монастыря произошли потасовки, появились сведения о возможном штурме.
Обе стороны обратились в суд. Однако рассмотрение дела о незаконном расторжении бессрочной аренды Украинской православной церковью объектов лавры назначено лишь на 26 апреля, тогда как Минкультуры Украины в иске требует от монахов немедленно покинуть стены монастыря и не препятствовать работе комиссии.
Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на Украине. На территории Верхней лавры, находящейся в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника, стоит главный храм лавры — Успенский собор, который был в аренде у УПЦ. На территории Нижней лавры находятся Ближние и Дальние пещеры, резиденция предстоятеля УПЦ, духовная академия и семинария, корпуса, где живет около 220 монахов. 10 марта дирекция заповедника заявила о расторжении бессрочной аренды объектов Нижней лавры. Монахам предписали оставить обитель 29 марта.