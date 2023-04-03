Дело об убийстве Владлена Татарского переквалифицировали на статью «теракт»

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК России (террористический акт)», — заявили в ведомстве.
Следствие полагает, что планирование и организация преступления осуществлялось с Украины.
«При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*», — уточнили в СК.
Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.
О причастности к убийству спецслужбы Украины и сторонников Алексея Навального также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет.
Накануне вечером в «Стрит-баре» на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Подозреваемая подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.
Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.