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17:39 (мск), источник: © РИА Новости

Дело об убийстве Владлена Татарского переквалифицировали на статью «теракт»

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве в военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК России (террористический акт)», — заявили в ведомстве.

Следствие полагает, что планирование и организация преступления осуществлялось с Украины.

«При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*», — уточнили в СК.

Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.

О причастности к убийству спецслужбы Украины и сторонников Алексея Навального также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет.

Накануне вечером в «Стрит-баре» на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.

Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Подозреваемая подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.

Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.

* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.

Справка
Что известно о взрыве в кафе в ПетербургеВоенкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным, ранения получили около 30 человек
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