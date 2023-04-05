Рейд силовиков в мечеть и ракетные удары. Что известно о палестино-израильском обострении

Очередное обострение между Израилем и Палестиной произошло после того, как вечером во вторник, 4 апреля, силовики ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса, которая находится на Храмовой горе в Иерусалиме, и атаковали палестинцев слезоточивым газом, шумовыми бомбами и резиновыми пулями. Более 350 человек были задержаны.
По версии израильской полиции, в мечети находилась группа людей, которая собиралась организовать беспорядки.
После этого из сектора Газа по территории Израиля были выпущены девять ракет, часть из них удалось перехватить, сообщил в Twitter пресс-секретарь ЦАХАЛа Авия Адраеи. Пять ракет были нацелены на район Сдерота (город в южной части Израиля), четыре из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол». Еще четыре ракеты были запущены по направлению района, который примыкает к сектору Газа — все боеприпасы упали на открытой местности и «не были перехвачены в соответствии с установленной политикой», отметил Адраеи.
Times of Israel отмечает, что в ходе палестинского обстрела пострадал 30-летний мужчина.
По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа, в ответ Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по двум объектам палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, «которые занимались производством оружия».
«ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Секторе Газа, и заплатит цену за нарушение безопасности государства Израиль», — заявил он.
Палестинское агентство WAFA в свою очередь утверждает, что израильские ВВС обстреляли неназванные «объекты» в секторе Газа и лагерь беженцев Нуссейрат, а флот Израиля нанес удар по рыбацким лодкам у побережья. О пострадавших не сообщается.
Как отмечает The Jerusalem Post, в момент атаки израильтян палестинские силы обстреляли ракетами класса «земля-воздух» один из израильских самолетов.