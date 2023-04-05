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13:18 (мск), источник: RTVi

Рейд силовиков в мечеть и ракетные удары. Что известно о палестино-израильском обострении

Израильские силовики вечером 4 апреля устроили рейд в мечеть в Аль-Аксе, после этого из сектора Газа было выпущено девять ракет. ВВС Израиля нанесли ответные удары. Подробнее — в материале RTVI.

Источник: AP 2022

Очередное обострение между Израилем и Палестиной произошло после того, как вечером во вторник, 4 апреля, силовики ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса, которая находится на Храмовой горе в Иерусалиме, и атаковали палестинцев слезоточивым газом, шумовыми бомбами и резиновыми пулями. Более 350 человек были задержаны.

По версии израильской полиции, в мечети находилась группа людей, которая собиралась организовать беспорядки.
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После этого из сектора Газа по территории Израиля были выпущены девять ракет, часть из них удалось перехватить, сообщил в Twitter пресс-секретарь ЦАХАЛа Авия Адраеи. Пять ракет были нацелены на район Сдерота (город в южной части Израиля), четыре из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол». Еще четыре ракеты были запущены по направлению района, который примыкает к сектору Газа — все боеприпасы упали на открытой местности и «не были перехвачены в соответствии с установленной политикой», отметил Адраеи.

Times of Israel отмечает, что в ходе палестинского обстрела пострадал 30-летний мужчина.

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По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа, в ответ Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по двум объектам палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, «которые занимались производством оружия».

Кроме того, боевые самолеты разбомбили учебный комплекс ХАМАСа, где организация готовила своих членов, а танки атаковали военные объекты в приграничных районах сектора Газа, отметил Адраеи.

«ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Секторе Газа, и заплатит цену за нарушение безопасности государства Израиль», — заявил он.

Палестинское агентство WAFA в свою очередь утверждает, что израильские ВВС обстреляли неназванные «объекты» в секторе Газа и лагерь беженцев Нуссейрат, а флот Израиля нанес удар по рыбацким лодкам у побережья. О пострадавших не сообщается.

Как отмечает The Jerusalem Post, в момент атаки израильтян палестинские силы обстреляли ракетами класса «земля-воздух» один из израильских самолетов.

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