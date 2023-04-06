Источник: напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

«Боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются, режим контртеррористической операции в Малгобекском районе действует», — сказал собеседник агентства.
Накануне вечером в селении Зязиков-Юрт в ходе контртеррористической операции силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов.
Как сообщили в МВД, в перестрелке погибли трое полицейских: старший участковый межмуниципального отдела «Малгобекский» майор Башир Хаутиев, начальник пункта полиции «Петровский» города Тулы капитан Максим Алехин, помощник дежурного ИВС межмуниципального отдела «Ефремовский» Тульской области сержант Максим Родионов.
По данным источника РИА Новости, еще восемь полицейских получили ранения.
Режим КТО действует на территории Малгобекского района с 20:00 понедельника. Его ввели после перестрелки между группой неизвестных и полицейскими. Один силовик получил легкие ранения.
В среду в одном из сел района обнаружили тело одного из разыскиваемых. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
Двадцать седьмого марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак нашли тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное управление ФСБ объявило в розыск пять жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.