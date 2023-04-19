Российским военкорам и политологам пришли подозрительные посылки со статуэтками

О получении посылки в полицию сообщил политолог Константин Сивков. Он рассказал, что внутри может быть бюст маршала Жукова. По его словам, бюст ему отправили из Ульяновска, от некоего Никиты Барина. Он рассказал, что похожие «подарки» получили корреспондент ТАСС Михаил Терещенко, Владислав Шурыгин, Константин Исаев и Тимофей Сергейчев.
Полицейские проверили посылку, однако не обнаружили в ней ничего, что могло бы представлять опасность.
Напомним, что именно со статуэткой связывают смерть военкора Владлена Татарского. Он погиб 2 апреля в результате теракта на своём творческом вечере в кафе «Стрит-бар» в Петербурге. Дарья Трепова подарила журналисту статуэтку, внутри которой была бомба. Девушка арестована и сотрудничает со следствием. 13 апреля Лайф первым из всех СМИ показал фото статуэтки, в которой была взрывчатка для Татарского.