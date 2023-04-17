Mash: статуэтка, которую вручили Владлену Татарскому, была начинена гексогеном

По информации издания, петербургские специалисты экспертно-криминалистического центра закончили экспертизу одежды и обуви Татарского, в которых он находился в момент взрыва. На футболке военкора были обнаружены следы гексогена — этим веществом могло быть начинено самодельное взрывчатое устройство, которое было встроено в статуэтку, отмечает «Mash на Мойке».
Гексоген — взрывчатое вещество в виде белого порошка, которое в том числе используется для изготовления детонаторов.
Известно, что частицы гексогена были обнаружены на месте взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, который произошел 8 сентября 1999 года (тогда следствие обвинило в организации теракта чеченских террористов).
Ранее телеграм-канал Shot публиковал фотографию статуэтки, взорвавшейся вблизи Татарского. Неназванный эксперт по взрывному делу сказал изданию, что внутри бюста, предположительно, находился активатор. Когда Дарья Трепова, — девушка, которая, по версии силовиков, принесла статуэтку на встречу, — убрала магнит, бомба дистанционно была приведена в действие, писал Shot.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar #1 на Университетской набережной, где проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер Z фронт». Силовики полагают, что в ходе мероприятия взорвалась статуэтка, которую военкору передала Дарья Трепова, присутствовавшая на встрече.
На следующий день Трепову задержали и впоследствии отправили под арест на два месяца. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство общеопасным способом», но затем Следственный комитет переквалифицировал его на «теракт». ФСБ утверждала, что убийство Татарского организовали украинские спецслужбы и их агентура, в том числе в среде российской оппозиции, которая находится за пределами России.