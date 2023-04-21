В фотоловушку заповедника в Приморье попал леопард Папы Римского На кадрах хищник лакомится добычей.
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
16:12 (мск), источник: Газета.Ру

Боррель заявил, что Евросоюз уже подготовил 16 тысяч украинских военных

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже подготовил 16 тыс. военных Вооруженных сил Украины и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты. Об этом он сообщил в Twitter.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«На заседании контактной группы по обороне Украины я проинформировал о военной поддержке ЕС. Свыше 16 тыс. военных уже подготовлены, свыше 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы», — сказано в сообщении.

8 марта Боррель заявлял, что военная миссия ЕС подготовит более 11 тыс. украинских военных к концу месяца и 30 тыс. до конца года. Кроме того, по его словам, миссия Евросоюза обучит экипажи для танков, которые направят Киеву по линии НАТО.

14 ноября сообщалось, что Евросоюз официально запустил тренировочную миссию для военных ВСУ на территории ЕС.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как можно заразиться тяжелым заболеванием, подняв перо вороны?
Путину пожаловались на огромные долги футбольного клуба
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС